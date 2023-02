Uudised

Vene lennunduses kasvab rikete arv: suuremad õnnetused on vaid ajaküsimus

Vene lennundus näitab hääbumismärke. Riigijuhid seda muidugi ei tunnista. Fotol Sergei Lavrov külastamas Malit. Foto: Reuters/Scanpix

Alates 2022. aasta keskpaigast on õnnetuste arv Venemaa lennunduses hüppeliselt kasvanud ja selle aasta jaanuari esimese nädala jooksul toimus juba sisuliselt iga päev mõni intsident.

Näiteks on lennukid kaotanud keredetaile, lekkinud on kütust ja purunenud ka tuuleklaas. Lennukid on pidanud tegema ka hädamaandumisi, vahendab Logistikauudiste portaal

Arvukate rikete põhjus peitub Venemaa suutmatuses sanktsioonidega toime tulla, ütlevad eksperdid. Lennukite varuosadele, mida nüüd ostetakse peamiselt Aafrikast, Indiast ja teistest "sõbralikest riikidest", puudub igasugune kontroll.

Eksperdid ennustavad, et olukord muutub järjest hullemaks ning suuremad lennukatastroofid on vaid ajaküsimus. Venemaa võimud jätkavad optimistlike prognooside edastamist, kuulutades kriitiliste probleemide puudumist, kuid tegelikkuses on lennukite hoolduse ja remondi kvaliteet sanktsioonide tõttu halvenenud.