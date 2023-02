Euroopa paneb sõjatööstuse huugama: Ukraina mürskudega hädas

Ukraina tulistab iga päevaga umbes 5000 mürsku. Venemaa vastab 20 000ga. Foto: Reuters/Scanpix

Täna ja homme istuvad Brüsselis koos NATO kaitseministrid, et aidata Ukrainal vastu seista Venemaa alustatud vastupealetungile.

“Mul on vaja laskemoona, mitte küüti,” ütles Volodõmõr Zelenskõi sõja esimesel päeval teda riigist välja eskortida tahtnud ameeriklastele. Vähemasti nõnda kõneleb sõjafolkloor. Pea aasta hiljem pole küsimus selles, kas Ukrana presidendil on Kiievist sõitu tarvis, laskemoona mure aga on üha kriitilisem.