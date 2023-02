Sõda pühkis kolmandiku Ukraina majandusest

Suur geopoliitiline kaleidoskoop: "Võin võtta lahjemat sorti mürki, et järgmisel aastal on sõda läbi"

Just sellise ennustusega tuli välja Euroopa Liidu ja julgeolekuekspert Viljar Veebel ja lisas, et Euroopa võiks uuel aastal võtta mõne kuu hingetõmbeaega, et oma koht maailmas taas üles leida.