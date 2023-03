Artikkel

Naistepäeva trall lilleäris: 250eurone kimp polnud mingi probleem

Studio Nelk asutaja Joanna Kõpper leidis suures lilleäris üles oma kliendi ning hoiab teda iga hinna eest. Foto: Liis Treimann

Naistepäeval saab naisi üllatada erinevalt – viies personaalselt lille kohale, saates kulleriga või kinkides hoopis digilille. Kuid kindlamast kindlam on see, et lillemüüjaid ei takista tuisk ega torm ning ostjaid vähenenud ostujõud.

Lillestuudios Nelk käib aasta ühel kiiremal päeval kibe töö. Kulleriteenus on Woltist juba kinni pandud ja kohe läheb kinni ka tänaseks päevaks lillede tellimine veebilehelt. Lihtsalt rohkem ei jõua.

Poe omanik ja asutaja Joanna Kõpper räägib, et aasta algus on neile maraton ning naistepäev pole sugugi kõige kiirem päev. Ta kirjeldab tähtpäevi nii: valentinipäev – osal on kaaslased, naistepäev – paljudel on sümpaatseid naisi, emadepäev – enamikul on ema või vanaema, kellele lilli kinkida. Seega saabki maraton lõpu emadepäeval.

Studio Nelk alustas tegevust koroonaajal, mil telliti lilli just kulleriga. Võib öelda, et Joanna sattuski lilleäri ajama pool-juhuslikult. "Mul ei ole siiamaani floristiharidust, olen kõik ise õppinud," muigab ta. Kuid oma nurga on ta selles suures lilleäris üles leidnud.