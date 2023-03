Uudised

Äripäev

19. märts kell 12:20







UBS tahab Credit Suisse’i osta

UBS ostab Credit Suisse'i ära. Foto: Scanpix

UBS teatas, et on nõus ostma hädas konkurendi Credit Suisse’i kuni miljardi dollari eest, vahendab Financial Times.

Ühtlasi plaanivad Šveitsi võimud muuta seadust, et tehing saaks toimuda võimalikult kiiresti.