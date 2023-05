IT- ja idufirmade palgaralli põrkus päriseluga

Nortal Eesti juht Ats Albre on kindel, et palgaralli enam senise hooga ei jätku. Foto: Andras Kralla

Keeruline aeg majanduses on rappinud ka palgarallit vedanud tehnoloogiasektorit ja tulemus on firmati erinev: kui osa koondab ja vaeb hoolikalt palgaraha, siis teised võivad endises tempos edasi värvata ja palka tõsta.

Vähemalt 100 töötajaga ettevõtetest on palkade suunanäitajad olnud viimastel aastatel just tehnoloogiafirmad ja nii ka eelmisel aastal: Microsoft, Bolt, Twilio, Pipedrive ja ka Inbank näitasid tööjõumaksude järgi keskmist töötasu pea 4500 eurost kuni ligi 6500 euroni. Nendes arvudes on sees boonuseid ja lahkumishüvitisi ning firmade ümberstruktureerimist, mis tegelikkust veidi moonutavad, kuid palgatase on neis siiski korralik. Ja enam ei ole neilgi kerge.