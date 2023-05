Kohus: Nikolai Ossipenko tuleb vahi alt vabastada

Kodubörsi IPOdest enamik vee all – LHV, Coop Pank ja Enefit Green ulatasid päästerõnga

Investor, kes on alates 2016. aastast võrdse summa raha paigutanud kõikidele Tallinna börsi aktsiate avalikele esmapakkumistele (IPO), on täna plussis suuresti ainult tänu LHV-le. Hiljem alustanute portfelle on aga Punktid, Robus Group, ELMO Rent, Hagen Bikes ja Clevon vee alla kiskunud.

