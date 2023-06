Ekstreemspordi gasellid: teadsime, et buum on tulemas

Eelmist kinnisvarakrahhi mõjutas just suur tegija

Eelmise kriisi ajal 2008. aastal oli just see probleem, et ühe arendaja käes oli liiga palju kortereid ja kui nemad hakkasid oma hindu alla laskma, siis riburada tulid teised järele, rääkis Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg.

