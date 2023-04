Kuidas tehisintellekt ümbrikupalgamaksjaid jahtis ja nad leidis

Kuidas aitab tehisintellekt kinnisvara- ja ehitussektoril saavutada vajalikku kasvu?

Ehitus 4.0-st räägime juba aastaid, kuid just ChatGPT tarkvara on muutnud teema paljude inimeste jaoks käegakatsutavaks. Dialoogipõhine vestlusrobot on kuum teema nii arhitektide, planeerijate, ehitustöövõtjate, kinnisvarahaldurite, maaklerite kui investorite töötubades. On neid, kes loodavad võita ja neid, kes kardavad kaotada. Sellest kõigest kirjutab kinnisvara ja juhtimisteenuste ettevõtte WHAT IF asutaja Maria Freimann.