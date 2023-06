Lagarde: meil pole pausi tegemist isegi mõttesse tulnud

Christine Lagarde neljapäeval Foto: Boris Roessler, dpa/Scanpix

Euroopa Keskpank tõstab intresse tõenäoliselt juba juulis ning viimased prognoosid, mille järgi 2025. aastaks ei jõua aastane inflatsioon madalamale kui 2,2 protsenti, nõukogu ei rahulda.

"Kas me lõpetasime? Jõudsime teekonna lõppu? Ei. Me ei ole sihtpunkti jõudnud. Kas meil on vaja jätkata? Jah, ma arvan, et meil on vaja edasi minna," ütles keskpanga president Christine Lagarde neljapäeval pressikonverentsil ning lisas, et kui juulikuuks ei ilmne mingi "märkimisväärne muutus" inflatsioonis, siis on enam kui tõenäoline, et tuleb ka uus intressitõus.