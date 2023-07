Riik on kümne aastaga toetanud ettevõtteid 4,4 miljardiga – vist

Riigikontroll soovitas rahandusministril Mart Võrklaeval toetuste andmed korda teha, siis saaks nende mõjusust ka paremini hinnata Foto: Andras Kralla

Taastuvenergiatoetused, investeeringud, koroona- ja energiatoetused – Eesti ja Euroopa maksumaksja toetavad Eesti ettevõtteid kuskil 400 miljoni euroga aastas, kuid kui palju sellest abi on, on raske hinnata, sest andmed on pehmelt öeldes puudulikud, tõdeb riigikontroll.