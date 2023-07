Väärtusinvestori soovitused üksikaktsiate ostmiseks: kalastage seal, kus kala on

Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane leiab, et kõige olulisem on tunda ettevõtteid, millesse investeerida soovitakse. Foto: Simo Sepp

Õigete otsuste tegemiseks tuleks üksikaktsiatele panustajatel koostada isiklik vaatlusnimekiri ehk check-list, soovitas Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane InvesteerimisFestivalil. Kasulikke näpunäiteid jagas ta veelgi.

Kadajase sõnul külastab ta aastas nelja-viite konverentsi ja on märganud, et kui varem olid esinejate seas olid investorid, kes tegelesid kasvuga ja vaatasid vähem hinda, siis tänaseks on see olukord muutunud. „Oleme tagasi olukorras, kus hind on jälle au sees ja väärtusinvestorid on tagasi laval," rääkis Kadajane InvesteerimisFestivali ettekandes, mis keskendus turgu edestavatele strateegiatele.