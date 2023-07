NATO tippkohtumise eelõhtu: anda Ukrainale liikmelisus või hoopis tuumarelv?

Vilniuse linnapildis on meelsus selge: Ukraina koht on NATOs ja Putini oma Haagi sõjatribunali ees. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Homme algava NATO tippkohtumise eel pole selge, mis sõnastuses räägitakse Ukraina liitumisest. On võimalik, et Vilniusesse kogunevad valitsusjuhid kirjutavad lõppteksti valmis ise.

Leedu pealinnas toimuv NATO tippkohtumine tõotab tulla viimaste aastate olulisim. Arutada on nii Ukraina sõjaga seotud teemad kui ka Rootsi liikmelisus ning mõistagi kogu idatiiva kaitsmine. Ent millised on need plaanid detailis, ei tea ka Vilniust väisavad valitsusjuhid. Sest arutelud ja vaidlused pole siiani lõplikku tulemust andnud.

Homne tippkohtumine algab kell 13, mis tähendab, et teksti kokku leppimiseks on aega vähem kui ööpäev. Tõsi, diplomaatias, kus otsused sünnivad üldsegi mitte harva alles 12. tunnil, pole see liiga lühike aeg.

Põhiline küsimus on: kui konkreetne teekaart antakse Ukrainale NATOga liitumiseks ja missuguseid julgeolekugarantiisid pakutakse ajaks, mil Kiiev ei kuulu veel alliansi liikmete sekka.

Idapoolsemate liikmesriikide soov on eelkõige see, et Venemaale antaks sõnum: see, mida öeldakse, seda ka tehakse. Julgustava sõnumi andis neile tänane uudis, et tippkohtumisel osaleb ka Ukraina president.

Soov vältida 15 aasta taguseid vigu