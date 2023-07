Tsahkna: ühel hetkel valatakse Putinile kõik kaela

Välisminister Margus Tsahkna omab infokilde Venemaa eliidi seas leviva rahulolematuse üle Putini tegevuse osas. Foto: Sputnik/Scanpix

Välisminister Margus Tsahkna usub, et Prigožini mäss on Venemaal toimuva jäämäe tipp ning Venemaa-vastaste meetmete tulemus hakkab riigis mõju avaldama ka poliitiliselt.

“Meil on palju infokilde. Lõplikku tõde ei ole, mis Venemaa sügavustes võimuvõitluse näol toimub, aga on selge, et mingil väga mõjukal seltskonnal hakkab viskama koppa ette sellest kõigest ning võib juhtuda, et Putinile valatakse see kaela,” ütleb Tsahkna saates “Poliitikute töölaud“.