Pettunud ukrainlased räägivad täna juba teist juttu

Konkurents kindlustuses tiheneb: Balcia haarab turgu uutmoodi lähenemisega

Kui seni on kindlustustooted olnud põhiliselt suunatud 30+ vanuses inimestele, siis Balcia Insurance näeb, et kindlustusturul on katmata oluline nišš ehk Z-põlvkond, kelle elustiil on tihti kiirelt muutuv ja vajab paindlikkust. See on andnud tõuke siseneda Eesti turule.

