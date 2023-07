NATO seadis Ukraina liikmelisusele tingimused, aga ei ütle, millised täpselt

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul on Ukraina koht tulevikus NATOs. Foto: Reuters/Scanpix

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas Vilniuse tippkohtumise pressikonverentsil, et allianss tahab võtta Ukraina liikmeks, kui Kiiev on täitnud vajalikud tingimused. Millised on need tingimused täpsemalt, Stoltenberg korduvatest küsimustest hoolimata ei selgitanud.

NATO on kokku leppinud tekstis, mis sõnastab alliansi edasised suhted Ukrainaga. NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul hõlmab see suhe endas kolme sammast: mitmeaastast abipaketti, mis aitab viia Ukraina kaitsejõud NATOga samadele standarditele; NATO-Ukraina nõukogu loomist, kus osapooled "on võrdsed"; ning lubadust, et Ukrainast saab NATO liige, ent üksnes siis, kui "tingimused on täidetud ja liitlased kokku leppinud".