Tallinna krüptoidu süüdistab põhjakorealasi 34 miljoni euroses kahjus

Krüptoidu CoinsPaid üürib suurt pinda Tallinna kesklinnas Porto Franco keskuses. Foto: Aleksei Šiškin

Tallinnas tegutsev krüptomaksete vahendaja CoinsPaid esitas politseile kuriteoteate, mille kohaselt Põhja-Korea valitsusega seotud häkkerirühmitus Lazarus Group tekitas ettevõttele kahju pea 34 miljoni euro ulatuses.

"Me saame kinnitada, et politseiga on tõesti võetud ühendust, aga praegu me ei saa jagada avalikkusele rohkem informatsiooni," ütles politsei- ja piirivalveameti kõneisik Kaarel Kallas Bloombergile.