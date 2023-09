Uudised

Äripäev

5. september kell 14:06 Kuula







Raadiohommikus: tööstusest ja kinnisvara kättesaadavusest

VKG juhatuse esimees Ahti Assmann räägib kolmapäeval raadiohommikus olukorrast tööstuses. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägime tööstuse käekäigust, uuest investeerimisvõimalusest ja kinnisvara taskukohasusest.

Viru Keemia Grupi juhi Ahti Asmanniga vaatame otsa tööstustoodangu statistikale, kus juulikuu üldise mahulanguse taustal näitas põlevkiviõli tootmine 21protsendist aastakasvu.

Kauplemisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk räägib lähemalt võimalusest investeerida varaklassi, mis Eesti investoritele olnud seni keeruliselt kättesaadav.

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on kinnisvara kättesaadavus paranenud ja paraneb veelgi. Millised tegurid selleni on viinud ja mis saab edasi, selgitab Rebane otse-eetris.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

12.00–13.00 „Äripäeva TOP“. Seekordses saates vaatame otsa joogi- ja toiduainetootjate edetabelitele. Saates on külas Põhjala Pruulikoja tegevjuht Ivar Aus ja Salvesti tegevjuht Triin Kõrgmaa.

Milline oli eelmine aasta joogi- ja toiduainetootjatele, milliste raskustega peavad nad praegu silmitsi seisma, kuidas jõuda oma sektoris tippu ning milline tuleb järgmine aasta, kuuleb saatest.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

13.00–14.00 „Logistikauudised eetris“. Saates võetakse luubi alla Euroopa autotootjaid ja transpordifirmasid tabanud probleem, uute nutikate Smart 2 sõidumeerikute puudus, mis alates 21. augustist on kohustuslikud kõikidel uutel esmaregistreeritud raskeveokitel ja bussidel, mis teevad rahvusvahelisi vedusid.

Milline on seis Eestis? Kas uued veokid jäävad ka meil parklasse seisma ja liising hakkab ostjale tühja tiksuma? Riiklikult tunnustatud sõidumeerikute ekspert Siim Truusalu annab saates olukorrast põhjaliku ülevaate. Saadet juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00–16.00 „Äripäeva raamatuklubi“. Maailma edukaimate tippjuhtide koolitaja Dan Sullivani ning organisatsioonipsühholoog dr Benjamin Hardy aastakümneid väldanud tegevtöö on saanud kaante vahele äsja ka eesti keeles ilmunud raamatus „Kuristik ja kasu. Sooritushoolikute teejuht õnne, enesekindluse ja edukuse juurde“.

Saates räägib psühholoog Helena Väljaste raamatust ning sellest, miks ülimalt edukad inimesed ei pruugi end edukana tajuda ega õnnelikud olla, mis on need kuristikud, millesse lõksu jäädakse, ning milliseid praktilisi nippe võiks kasutada ka ambitsioonikad ja edukad sooritushoolikud, et jõuda paralleelselt nii õnne kui eduni.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

