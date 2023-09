Soome kärbuv ehitusturg kukutas Maardu tehase pankrotti

Pankrotti läinud ja 36 töötajat koondanud Maardu betoonelemenditehasele sai saatuslikuks Soome turg, kus tehase kaasomaniku sõnul on seis praegu väga kurb.

Maardu betoonelementide tehas Four Side kaasomaniku ja endise juhatuse liikme Alexander Gulla sõnul ütlevad tema Soome partnerid, et viimati oli Soome ehitussektoris nii suur langus 30–35 aastat tagasi, kirjutab Delovõje Vedomosti . Ehitatavate korterite broneeringud on järsult kahanenud ja uusi projekte ei ole. Pankroti on välja kuulutanud isegi 50–60 aastat tegutsenud ehitusettevõtted. Selle kõrval püsib riigihangete olukord soodne – teid, sildu ja viadukte ehitatakse endiselt.