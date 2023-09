Äripäev eetris: eelarvepoliitikas tehakse Potjomkinit

Teisipäeval teatas valitsus värskest eelarve eelnõust ning eelarvestrateegiast, auke on selles raudses plaanis rohkem kui kindlust. Foto: Andras Kralla

Peita kulusid ühelt eelarverealt teisele, tõsta toetusi eelarvest sotsiaalfondide kanda, jätta teadaolevad rahavajadused välja strateegiast, mis peaks kokku võtma lähema nelja aasta väljakutsed, see ei ole kulude kontrolli alla saamine, see on Potjomkini küla ehitamine.

Kui rahandusminister imestab selle üle, kui palju tähelepanu on võrreldes järgmise aasta eelarvega saanud hoopis eelarvestrateegia, siis Äripäeva ajakirjanikke arvamussaates "Äripäev eetris" see ei üllatanud. Järgmise aasta muutused on paigas, kaasaskäinud draama ja trauma pelgalt kevadine lumi, aga see maksude ja kärbetega hämamine, mis seisab strateegias, puudutab meid kõiki veel mitu aastat. Või kas ikka puudutab.