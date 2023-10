Uudised

Riik tahab kaotada paberarve kohustust

Teatud tingimustel võiksid kaupmehed saada õiguse loobuda kohustusest väljastada ostukviitungit, leiab majandusministeerium. Foto: Andras Kralla

Majandus- ja infotehnoloogiaminister saatis kooskõlastusele ettepaneku loobuda kohustusest esitada paberarveid ja paberil ostukviitungeid.

Värskelt kooskõlastusele saadetud tarbijakaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuses on kavas lubada kauplejatel edaspidi loobuda paberil ostukviitungite esitamisest, kui ostu sooritamisel kasutatakse kliendikaarti, millega saab ostuajaloo tagantjärgi välja võtta, selgub pressiteatest. Teise muudatusena on plaanis anda kauplejatele õigus loobuda paberarve saatmisest posti teel siis, kui tarbija vormistab e-arve, kuid ei teavita kauplejat, et ta enam ei soovi paberarvet.