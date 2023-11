Rapla piimapulbritootja Solbritt esitas saneerimisavalduse

Kust alustada isiklike rahaasjade kordaseadmist?

Rahaga seonduvaid otsuseid peame langetama iga päev. Mõned neist on suurema kaaluga kui teised, aga moodustavad siiski olulise osa meie elust. Ometi ei peeta tihtipeale vajalikuks ennast sel teemal harida või kõigi valikutega kurssi viia ja loodetakse, et küll lahendused end ise leiavad. Mõnikord leiavadki, aga kas need on ikka meie jaoks parimad?

