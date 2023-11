Artikkel

Euroopa Komisjon lubab Eesti väikeettevõtetele tõsist kulude kokkuhoidu

Benjamin Angeli sõnul võiks ka tagasihoidlik edu uue maksukorraldusega kasvatada euroliidu majandust märkimisväärselt. Foto: Liis Treimann

Maksude ühes kohas deklareerimine võtaks välisturgudel tegutsevatelt väikeettevõtetelt halduskulu vähemaks ja lubaks lihtsamini piiride taha laieneda.

“Olgugi et meil on 1993. aastast Euroopa liidus ühisturg, jäävad väike- ja keskmised ettevõtted (VKEd) peaasjalikult koduturule. Mitte et keegi neid seadustega takistaks, aga kogu ettevõtmise keerukus hirmutab neid.”

Nõnda kirjeldab praegust olukorda Benjamin Angel – ta on Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi direktor. Prantslase vastutada on muu hulgas maksusüsteemide koordineerimine üle kogu Euroopa Liidu.

27 liikmesriigis toimetab keskmiselt üksnes iga kümnes VKE üle rahvusriigi piiride. Angel ütleb, et kui see arv duubelduks, tähendaks see euroliidus tervikuna 7protsendilist majanduskasvu.

Kuid enamik VKEdest ütleb, et ei taha või ei saa oma koduriigist kaugemale laieneda, sest teise riigi maksukeskkonnaga kohanemine on liiga suur halduskoorem.

Maksuamet saab ülesandeid juurde