Konkurentsiamet algatas Olerexi suhtes järelevalvemenetluse

Olerexi tankla. Foto: Liis Treimann

Konkurentsiamet on alustanud järelevalvemenetlust kütusefirma Olerexi suhtes, et uurida võimalikku konkurentsireeglite rikkumist Eesti mootorkütuste jae- ja hulgimüügiturul.

Menetluse algatamise ajendiks on kütusefirma AS Terminali kaebus, milles osutatakse, et AS Olerex on saavutanud läbi biokütuse nõude eiramise ebaausa turueelise. Terminali teatel on nende klientide arv ja müügimahud nii jaemüügis kui hulgimüügis Olerexi tegevuse tõttu vähenenud.