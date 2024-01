Uudised

Äripäev

9. jaanuar kell 15:26 Kuula







Raadiohommikus: mis saab automüügist, ettevõtete käekäigust ja tehinguturust

Kolmapäevases hommikuprogrammis räägib SEB panga ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige Peep Jalakas, milline on Eesti ettevõtete tänane olukord ja väljavaade. Foto: SEB Pank

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis heidame pilgu uute autode müügiturule, räägime ettevõtete kindlustundest ja vaatame, mis toimub tehinguturul.

Detsembris ulatusid uute sõiduautode müüginumbrid koroonaeelsele tasemele, aga aasta kokkuvõttes oli müük veel 2019. aastaga võrreldes tublisti miinuses, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit. Hommikuprogrammis selgitab liidu tegevjuht Meelis Telliskivi, mis arengud müüginumbrite tagant ilmnevad ja mida võib oodata alanud aastal.

SEB Baltikumi finantsjuhtide uuringust ilmnes, et ettevõtlussektori kindlustunne on viimaste aastate madalaim. Milline on Eesti ettevõtete tänane olukord ja väljavaade, selgitab SEB panga ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige Peep Jalakas.

Ellex Raidla on taas pannud kokku ülevaate Eesti suurimatest investeeringutest, ülevõtmistest ja omandamistest ning teistest tehingutest. Ellex Raidla partner ja tehingute valdkonna juht Risto Vahimets teeb hommikuprogrammis ülevaate, mis eelmisel aastal toimus, ja prognoosib, mis arenguid võib tehinguturul oodata alanud aastal.

Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Tootmise ja tarneahelate rahvusvahelise juhtimise kogemusega spetsialist, värske Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori rektor Andrus Pedai annab saates ülevaate enda ja kooli tulevikuplaanidest.

Juttu tuleb ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimest, riigi poolt piiratud rahvusvahelisest vastuvõtust ning välistudengitest, keda kõrgkoolid ja siinsed ettevõtted hädasti vajavad.

Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Finantsuudised eetris". Võrreldes Skandinaaviamaadega investeerivad Eesti ettevõtjad mitu korda vähem nutikatesse IT‑lahendustesse. Endiselt proovitakse sageli hakkama saada Exceli ja e‑kirjade põhiste tööprotsessidega. Majanduslanguse ajal on arukas automatiseerimist, digitaliseerimist ja robotiseerimist juurutada, sest meeskonnal on rohkem aega IT‑projektide elluviimisega tegeleda, leiavad saates Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) tegevjuht Doris Põld ning tarkvaraarendusettevõtte FlowIt tegevjuht ja partner Andres Aavik.

Saates antakse nõu, kuidas läbi viia digiauditid, valida majandusarvestustarkvara, olla tark tellija ning kuidas analüüsida IT‑projektide tasuvust. Arutatakse, kuidas julgustada ettevõtjaid uusi IT‑lahendusi valima ja juurutama. Ka tuleb juttu küberturvalisusest ja tehisaju rakendamisest.

Saadet juhib Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Seekordse saate teema on advokaadibüroode TOP. Stuudios on TOPi liidriks tõusnud advokaadibüroo Triniti juhtivpartner Ergo Blumfeldt ja advokaadibüroo KPMG Law juhtivpartner Karin Oras.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Eesti suurima start-up-võistluse Ajujaht on kaks aastat järjest võitnud naiste tiimid hoolimata sellest, et naised asutavad vaid murdosa idufirmadest ja naiste idufirmad kaasavad veel pisema osa investeeritud kapitalist.

Stuudios on naistest (ja meestest) idufirmades rääkimas idufirma Kiud asutaja Liis Tiisvelt, FoodDocsi asutaja Karin Repp ja Soulie asutaja Triin Kask.

Saatejuht on foundme.io toimetaja Tarmo Virki.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". Saates keskendutakse ettevõtte finantsidele ja finantsanalüüsile. Arutletakse, miks on finantsanalüüsi koostamine oluline ning kuidas seda mõista. Finantsanalüüs on võrreldav inimese tervisekontrolliga: just nagu arstlikus läbivaatuses, kus analüüsid paljastavad keha seisundit kirjeldavad numbrid, annab finantsanalüüs ülevaate ettevõtte tervisest. Raamatupidaja on küll see, kes koostab analüüsi, kuid juht peab seda mõistma ja selle põhjal otsuseid tegema.

Saate külaline on finantsjuhtimise kogemusega õppejõud, koolitaja ja aktiivne investor Paavo Siimann. Saadet juhib Äripäeva koolituste juht Marianne Lõhmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.