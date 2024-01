Rootsis maksavad ravimid kõvasti vähem kui Soomes

Masskustutamisest toibumine: ellu on ärganud ligi 100 ettevõtet

Esitamata jäetud majandusaasta aruannete pärast ettevõtete kustutamine on täies hoos. Kohtu teatel on ligi sada ettevõtet ka ellu ärganud, et nende firma on kustutatud ning seepeale palunud ettevõtete taastamist.

Esitamata jäetud majandusaasta aruannete pärast ettevõtete kustutamine on täies hoos. Kohtu teatel on ligi sada ettevõtet ka ellu ärganud, et nende firma on kustutatud ning seepeale palunud ettevõtete taastamist.