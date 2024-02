Vaatamata korralikule kasvule püsivad Odessa restorani omanikud Yuriy Chernov ja Tetiana Dubinina kahe jalaga maa peal. “Kui sul on kolm-neli restorani, siis saad rääkida käibest,” märgib Yuriy. Tetiana on nõus. “Öeldakse, et neljas restoran on käibe jaoks.” Foto: Andras Kralla