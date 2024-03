Piilmannide pere fond annetab vähiliidule miljoni

Kristjan Piilmann. Foto: Andras Kralla

Meie seast 2022. aastal lahkunud ärimees Priit Piilmanni perekonna heategevusfond P&E Foundation MTÜ annetab vähiliidule miljon eurot, et saaks valmida mobiilne kompuutertomograafi kabinet.

Mobiilse kompuutertomograafia ostuks on liit raha kogunud aastast 2022. Näiteks koguti selle jaoks raha ka telesaatega “Tantsud tähtedega”. Tegemist on ülikalli projektiga, kokku 1,5 miljonit eurot.

Vähiliidu president onkoloog Vahur Valvere ütles, et liidu viimaste aastate suur unistus on nüüd täitumas, kuna Piilmannide perekonna heategevusfond P&E Foundation MTÜ annetab projektile miljon eurot. “See on Eestis üks suuremaid heategevusannetusi,” vahendab Valvere sõnu Meditsiiniuudised.