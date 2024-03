Suletud erakliiniku viimane vaatus: pole senti raha ka arvel

Maja Tallinnas Kitsekülas, kus Novel Clinic pidi uksed avama. Foto: Andras Kralla

Mullu Tallinnas enne avamist uksed kinni pannud Novel Clinic on rahaliselt nii tühi, et isegi tema pankrotti polnud võimalik välja kuulutada, kirjutab Meditsiiniuudised.

Veebruari alguses tegi Harju maakohtu kohtunik Andres Suik kohtumääruse ühe Novel Clinicu endise töötaja töötasu nõudes, mida ei olnud võimalik rahuldada, kuna ettevõte oli täiesti rahast tühi. Inimesel oli saada palka 3386 eurot ja sama palju lahkumishüvitust, lisaks ligi 500 eurot puhkuseraha, ja selle oli töövaidluskomisjon talle ka 23. novembril 2023 välja mõistnud.