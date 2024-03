Uudised

Äripäev

22. märts kell 10:45







Sunnitööga valminud kauba müük keelatakse Euroopas ära

Majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo sõnul on fookus just kolmandates riikides sunniviisilise tööga toodetud kaupade turult kõrvaldamisel. Foto: Andras Kralla

Eelmisel nädalal sai Euroopa Liidu Nõukogus liikmesriikide heakskiidu ettepanek, millega keelatakse sunniviisilise tööga valminud tooted liidu turul. Eesti toetas ettepanekut.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo teatas, et Eestis sunniviisilise töö juhtumeid ei esine ning eelnõu fookus on just kolmandates riikides sunniviisilise tööga toodetud kaupade turult kõrvaldamisel. „Ükski riik või ettevõte ei peaks oma äri kasvatama inimeste väärika kohtlemise ja inimõiguste arvel,“ ütles ta.