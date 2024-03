Raadiohitid: Telleri Hispaania-kihk ja Liivamägi kurnatus

„Ma tunnen, et kinnisvara teema on hakanud natuke rõhuma, aga kui ma kinnisvara edasi teeksin, siis vaataksin väljapoole Eestit,“ tõdes investor Katri Teller. Foto: Raul Mee

Sel nädalal tekitasid kõneainet Katri Telleri sõnad, et ta läheb peagi Hispaaniasse, et seal kinnisvara luurata. Äripäeva ajakirjanikud leidsid nädalat kokku võtvas saates, et mõjukas rahatarkuse edendaja peaks oma sõnadega olema ettevaatlik.

Hittide sekka jõudsid ka intervjuu LHV panga asutaja Rain Lõhmusega, Swedbank Eesti juhatuse esimehe Olavi Lepaga ja saade “Läbilöök” tuntud investori Kristjan Liivamägiga. Turgudest ja pensionisammastest rääkis Märten Kress.

Nädala raadiohitid:

Investor Katri Teller müüb Eestis kortereid maha ja luurab Hispaania kinnisvaraturul

Investor, ettevõtja ja meelelahutaja Katri Teller tunnistas, et kuigi varem ta investeeris vaid kinnisvarasse, siis nüüd on ta müünud maha mõned korterid Eestis ning suunanud pilgu hoopis Hispaaniasse. “Ehk siis Katril on ka kinnisvaras Eesti geograafiline riskipreemia suurenenud,” ütles seepeale Kristjan Liivamägi.

Doktorikraadiga investor rääkis ka oma uutest investeerimisstrateegiatest ning tõdes, et on aktsiatesse meelestatud skeptiliselt. Liivamägi investeeriks praegu rohkem võlakirjadesse ja laenudesse. Lisaks rääkisid investorid, miks nad lõpetasid ühise “Rahareede” taskuhäälingu tegemise ning kuhu täpsemalt raskemal ajal investeerida. Intervjueeris Igor Rõtov.

“Märts on igati hea kuu aktsiaturgude korrektsiooniks”

Ajalugu on näidanud, et märts on hea kuu korrektsiooniks, kus tekivad seni kallina tundunud aksiatesse ostukohad, rääkis investor Märten Kress.

Veel võtsime saates ette pensionisambad. Kress rääkis, et kuna kõigil neist on ühel või teisel viisil rakendatud ESG-filtrit, siis võib see tulevikus hakata tootlust pärssima. Kress nentis, et kaitsetööstust, aga ka gaasi ja naftat vajab maailm jätkuvalt, ning viitas sellele, et nende valemist eemaldamine võib ühel hetkel minna kalliks maksma.

Peamiselt tegime Kressiga juttu indeksifondidest ‒ kuidas täpselt neid portfelli valida ning kas korrektsiooni oodates on mõistlik sissemakseid vähendada ning turgude kukkudes suurendada? Saadet juhtis Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

Rain Lõhmus: LHV suurim väljakutse on tehisintellekti ärakasutamine

LHV panga asutaja Rain Lõhmuse hinnangul on käesoleval aastal LHV-l kaks suurimat proovikivi: majanduskriisist läbi saamine ja tehisintellekti ärakasutamine. Lõhmuse hinnangul toob tehisintellekti tulek samasuguse muutuse nagu üheksakümnendatel arvutite kasutuselevõtt.

Rain Lõhmust intervjueeris Jaan Martin Raik.

Olavi Lepp: oleme regulatsioonidega üle piiri läinud

Eesti ja Euroopa on üle reguleeritud ning see võib olla põhjus, miks investeeringud liiguvad siinsest piirkonnast mujale, rääkis Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp.

Lisaks rääkis Lepp, kuidas läheb Eesti majandusel ja ettevõtjatel ning mida ja kuidas tippjuhid saavad Eesti ellu ja ühiskonda panustada. Olavi Lepaga rääkis Meelis Mandel.

Läbipõlemist haistnud Liivamägi: silm ei sära ja seljas oleks nagu 40 kilo kive

Spordikogemus ja sportlaslik mõttelaad on teinud Kristjan Liivamäest jõuka mehe, ent komme enda piire kombata on andnud tagasilööke vaimsele tervisele. Menuka podcast’iga “Rahareede” lõpetanud Liivamägi ütles, et on vaimselt kurnatud.

Saates “Läbilöök” tõdes ta, et füüsiliste ja vaimsete piiride kompamises pole tema jaoks miskit uut. Ta kirjeldas, et lapsest saadik on tema suhtes olnud kõrged ootused nii koolis kui ka spordis. Saates analüüsis õppejõud ja investor, millest tuleneb tema komme võtta ette liiga palju ja liiga suurelt ning miks on tal raske tegemistest loobuda.

Pooleteisemiljonise portfelliga Liivamägi jagas ka, mis puhkudel talle ei meeldi inimestele anda finantsnõu. Lisaks rääkisime, kust pärineb Liivamäe usk investeerimisse ning mis roll on selles vanaema-vanaisa jutustatud lugudel ja vanemate spordilembelisusel. Saatejuht on Eget Velleste.

Äripäev eetris: Katri Teller olgu sõnadega ettevaatlik!

Eesti investorite seas valitseval eufoorial soetada Hispaaniasse kinnisvara on nähtavad FOMO-efekti tunnused, mistõttu peaksid vastutustundlikud suunamudijad rääkima ka kaasnevatest riskidest, leidsid ajakirjanikud arvamussaates “Äripäev eetris”.

Lõppeval nädalal äratasid suurt tähelepanu Katri Telleri mõtted müüa Eestis talle kuuluvad korterid maha ja minna luurama Hispaania turule. Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv märkis, et mõjukas rahatarkuse edendaja peaks olema oma sõnadega ettevaatlik, sest tema järgijad, kes võib-olla teemasse ülearu ei süvene, satuvad riski saata korda suuri lollusi.

Juba ongi välja ilmunud vahendajaid, kes ise kindlasti lõikavad trendist kasu. “See ei ole nii lihtne, et piiks-piiks – tšill, ja 8% tootlust kukub,” ütles Korv ühele meedias ilmunud uljale teemakäsitlusele viidates.

Saates tuli põgusalt juttu ka Rootsi ja Soome kinnisvaraturust, justiitsminister Kalle Laaneti tagasiastumisest, heitlustest sisepoliitikas seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega ning Porto Franco teise astme kohtuotsusest.

Nädala kaotajaks kuulutasid ajakirjanikud miljoni euro suuruse nõude ning Tallinna võimu kaotumise lähedal seisva Keskerakonna, võitjaks aga Parempoolsed, kel õnnestus oma ridadesse väravata mainekas julgeolekuekspert Rainer Saks.

Saates osalesid Äripäeva uudiste- ja uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu, Äripäeva kinnisvarauudiste teemaveebi juht Siim Sultson ja Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv saatejuhi rollis.