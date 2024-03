Müller ei välista juunikuist intressilangetust

Eesti Panga president Madis Müller Foto: Andras Kralla

Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Madis Mülleri hinnangul näitab hinnatõusu aeglustuv trend seda, et keskpank võib peatselt alustada intressilangetustega.

Intressimäärade langetamiseni jõutakse siis, kui Euroopa Keskpanga nõukogu liikmed on kindlad, et hinnatõus aeglustub 2% juurde. “Viimastel kuudel on see olnud 2,6%, nii et pisut on veel minna, aga näitajad on kõik õiges suunas ja lähenevad punktile, kus saab võimalikuks ka intresside langetamine,” ütles Müller teisipäeval.