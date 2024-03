Eestlane teenib sügavas kriisis Saksamaal raha: seis on parem kui siin

Analüütikud kipuvad Saksa majandusele hingekella lööma, kuid sõltuvalt sektorist võib olla olukord palju roosilisem Foto: dpa/Scanpix

Saksamaa majandus on kui pikale veninud gripis, kuid makropilt Eesti ettevõtjaid ei morjenda. Võimalusi jagub turul kuhjaga.

Saksamaa majandus on jätkuvas languses ja ei näita tänavugi tõsiseid tõusumärke – mõni murdosa protsendist, mitte rohkem. Euroopa haige mees on tõmmanud endaga kaasa ka Rootsi ja Soome ning seekaudu Eesti. Maarjamaa on kuulunud viimasel kahel aastal koos eelmainitud riikidega Euroopa Liidu kõige kehvema kasvuga majanduste sekka.

Ent kuigi pilt näeb makrotasandil üsna halb välja, meenutavad Eesti ettevõtjad rohkem president Lennart Meri tsitaati sitast ja selle väetavast mõjust. Ja vähemasti selle loogika järgi on tekkimas erakordselt viljakas pinnas turuosa kasvatamiseks.

“Ühest küljest on küll oluline arvestada, kuidas eksportriigid arenevad ja milline on nende majanduslik seis, kuid märksa olulisem on asukohariigi ekspordi-impordi poliitika ja riiklik tugi.”

Nõnda selgitas Äripäevale Marko Lehes, kes juhib tervisediagnostikale spetsialiseerunud ettevõtet Selfdiagnostics. Praegused suured ja valusad muutused, mis majanduses toimuvad, panevad paika ka homsepäeva võitjad, usub ta. Ja eestlased tahavad olla võitjate seas.