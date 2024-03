Hepsor kolis võlgu jäänud kliiniku uute üüriliste tulekuks tühjaks

Välja tõstetud skandaalne erakliinik väidab: Hepsor põhjustas kahju 3 miljonit eurot

Eelmisel nädalal ruumidest välja tõstetud kliiniku Novel Clinic omaniku esindaja sõnul põhjustas hoopis Hepsor neile kahju, kui hilines pinna üleandmisega väidetavalt rohkem kui üheksa kuud. Hepsori sõnul on see väide vale.