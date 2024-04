Eesti Energia erikontroll tehakse neljale suurele teemale

Rahandusminister Mart Võrklaev loodab vastused tekkinud küsimustele saada suve lõpuks. Mis küsimused täpsemalt on tekkinud, ei kiirusta keegi avaldama. Foto: Andras Kralla

Valitsusest püsivalt kriitikat saanud Eesti Energias tehakse erikontroll – selles, mida täpsemalt erikontroll uurima hakkab ja mida muuta tuleks, on asjaosalised haruldaselt sõnaahtrad, aga mingit aimu rahandusministri allkirjaga hanketellimus siiski pakub.

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) jääb väga diplomaatiliseks. Ministeeriumi vahendatud kommentaaris ütles ta Äripäevale, et Eesti Energia käekäigus on ilmnenud murekohti ja uue juhatuse ajal on tuvastatud ettevõttes puudusi seoses sisekontrolli, riskide hindamise ja kehtivate normide täitmisega, mis tekitab küsitavusi mitmetes juhtimistasandi otsustes. Sestap tahetakse välja selgitada, kas juhtkond tegutses vastavalt hoolsuskohustusele.

Minister viitas, et luubi alla võetakse kõik 2020-2023 aasta otsused, kontroll tehakse riigihankega ning tulemused selguvad suve lõpuks.

Probleeme kontsernis tõepoolest jagub.