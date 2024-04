10 aastat vaidlust: Euroopa saab migratsioonipakti, aga rahul pole ikka keegi

Uut migratsioonipakti kritiseerivad nii inimõiguslased kui ka paremäärmuslased. Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Parlament kiitis heaks migratsioonipakti, mille eesmärk on vähendada nii rännet kui ka piiririikide koormat.

“Me oleme kuulanud, me oleme tegutsenud,” alustas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola rahvasaadikute otsuse järel pressikonverentsi. “Me oleme leidnud lahenduse ühele Euroopa rahvaste peamisele probleemile. See on ajalooline päev Euroopale.”

Selle paatose taga on kümnendi jagu kestnud vaidlus selle üle, kuidas korraldada ebakorrapärast rännet. Kriitikute sõnul tuleks väljenduda veel lihtsamalt ja eufemismideta: eesmärk on piirata põgenike pääsemist Euroopa Liitu.

Alates suurest migratsioonikriisist 2015.-2016. aastal on olnud selge, et Euroopa Liidu migratsioonipoliitika, mis lähtub sellest, et põgenike eest vastutab ja nendega tegeleb riik, kes nad vastu võtab, ei toimi. Kuna piir saab olla üksnes väljas, mitte sees, on see tähendanud, et lõviosa survest langes Kreekale ja Itaaliale, mis on oma saartega Põhja-Aafrikale ja Väike-Aasiale kõige lähemal.