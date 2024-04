Keelu saanud kaup immitseb Eesti lettidele: Vene juurtega popp tee on poodides tagasi

Tarbimise jalajälge vähendavad ettevõtted, tarbijad ise aga suurendavad

Soomlaste tarbimise süsinikujalajälg on sellel sajandil peaaegu poolitunud, aga see on puhtalt ettevõtete teene, kodumajapidamiste kasvav tarbimine ja üleminek heitmemahukamatele toodetele on osa edust ära söönud.

