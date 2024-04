Artikkel

Ukraina toetamise taga paistab räpane omahuvi

Raiffeiseni pank maksis mullu Vene riigikassasse üle 400 miljoni euro. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa pangad nuumavad Kremli rahakotti. Lisaks: Hiina riigipea eurotuur, paremäärmuslaste spiooniskandaal ja Euroopa enda tuumavihmavari.

Enne, kui olukord paraneb, läheb see veel hullemaks. Selline on järeldus, mille on teinud ka kõige optimistlikumalt meelestatud Ukraina sõja vaatlejad. Ehkki möödunud nädalal kinnitas 61 miljardi dollari suuruse abipaketi lõpuks ka USA president Joe Biden, jõuab suurem abi kohale alles suveks.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnul on pidanud väed Donetskis tagasi tõmbama, sest venelaste ülekaal on liiga suur. Ukraina rahvuskaardi ülem Oleksandr Pivnenko hoiatas aga, et Vene väed plaanivad pealetungi Harkivi linnale.

Ehkki USA näeb nüüd kõva vaeva, et kiiremas korras viia ukrainlastele nii õhutõrjerelvastust kui ka suurtükimoona, teab ka Venemaa, et võimaluste aken on avatud just praegu.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida siit: www.aripaev.ee/uudiskirjad