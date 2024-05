Raadiohommikus kaassaatejuht Olavi Lepp: kui palju peaks riik kärpima ja millal hakkab majandus tõusma

Kuidas saab parima juhi konkursi finalistide hulka jõudnud Swedbank Eesti juht Olavi Lepp hakkama raadiosaate juhtimisega, saab kuulata teisipäeva hommikul alates kella kaheksast. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases hommikuprogrammis teeb külalissaatejuhina kella 8st 9ni kaasa parima juhi konkursi finalist ja Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

Sel tunnil on külas riigikontrolör Janar Holm, kellelt uurime, kui palju peaks riik kulusid kärpima, et sellest päriselt kasu oleks. Samuti räägime temaga riigi „paksusest“ ning sellest, kui palju bürokraatiat mahub Eesti-sugusesse väikesesse riiki.

Külla tuleb ka Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, kellega räägime majanduse hetkeseisust ja väljavaadetest. Uurime temalt, mida järeldada keskpankade intressiotsustest ning millal majandus suuna paremuse poole võtab.

Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv teeb ülevaate värskelt ilmunud konkurentsiraportitest. Ta tutvustab, mis on aastaga toimunud masina- ja metallitööstuses ning taristu- ja hooneehituses.

Poliitikavaatleja Karmo Tüür aitab lahti mõtestada vangerdused Venemaa võimuladvikus. Samuti räägime temaga idanaabri plaanidest Kaukaasias.

Stuudiosse tuleb ka kruiisituristidele linnatuure korraldava Den Eesti tegevjuht Ryan Jenkins. Räägime temaga sellest, milline tuleb kruiisisuvi, kuidas on muutunud turu nõudlus ja mida tähendab see Eesti turismiettevõtjatele.

Hommikuprogrammi veavad Gregor Alaküla ja Stiine Reintam.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Vaatame otsa märkimisel olevatele Liveni võlakirjadele. Kas elukondliku kinnisvara arendamisesse täna oma raha paigutada on hea mõte? Mida kujutab endast rohevõlakiri ning kas trend on tulnud selleks, et jääda? Uurime Liveni tegevjuhilt Andero Laurilt, kuidas kujunes võlakirja intress, mida rahaga tehakse ning millised on instrumendiga kaasnevad riskid. Kompame saates ka ettevõtte börsiplaane. Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Juttu tuleb eraisikult eraisikule müügist, ning sellest, millal muutub see äriks. Uurime, millal tuleb tulu deklareerida ja millised ohud nii müüjaid kui ka ostjaid varitsevad.

Külas on maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhataja Madis Laasi ja Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toateri. Külalised räägivad, mis on valdkonnas erilise jälgimise all, kui palju jääb riigil valdkonnast tulu saamata ning kui palju inimestelt siiski raha välja petetakse. Räägitakse ka levinumatest skeemidest ning õpetatakse neist hoiduma. Saadet juhib Kuldar Kullasepp Maksekeskusest.

15.00–16.00 „Töö ja palk“. Külas on koolitaja ja Mindset Fitnessi asutaja Kerdu Lenear, kellega räägime juhtide peamisest enesetakistusest – hirmust ebaõnnestumise ja ka edu ees. Uurime ka petturi sündroomi ning arenevat ja kinnistunud mõtteviisi, seda kõike ilmekate näidete varal. Saadet juhib Helen Roots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.