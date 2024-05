Ehitustrust kasvatas võimsalt käivet ja kasumit

Kaido Somelar: elukondliku kinnisvara ehitus kukkus 60-80%, ent leidub asendus

Kinnisvarasektoris on elukondliku kinnisvara ehitus kukkunud 60-80 protsenti, see on asendunud aga kaitsetaristuga, rääkis Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar Äripäeva raadios.