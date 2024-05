Tallinna lennujaama juht avaldas, milliseid uusi sihtkohti ta püüab

Foto: Liis Treimann

Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike rääkis saates „Kuum tool“, et uute otseühenduste loomisel on fookuses eelkõige sõlmjaamad, kust saab reisija edasi lennata, ning sihtturud, kust turist võiks Eestisse jõuda.

“Meie peamine fookus on sõlmjaamad. Meil on hulk sõlmjaamasid olemas, aga kus me vaatame, kuidas neid sagedusi ja aegasid parandada, siis Amsterdam on üks hea näide,” selgitas Tuvike.