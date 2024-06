Orkla juht: toidutootjaid ootab ees tume ja raske periood

Ees on üsna tume ja raske periood, sõnas Orkla Eesti juht Kaido Kaare.

Ettevõtete suur väljakutse on praegu mahtude vähenemine ning toidusektorile viimaste aastate vapustustest veel taastumist ei paista, rääkis Orkla Eesti juht Kaido Kaare Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

„Toodame reaalselt vähem kilosid või tonne, mis tähendab, et liinid on vähem koormatud ja vähem efektiivsed ning ilmselt vajame ka vähem inimesi. See ei ole jätkusuutlik,“ toonitas Kaare ja lisas, et kui mahud vähenevad, ei saa ettevõtted pikalt nii toimida ja kuskilt tuleb kokku tõmmata.