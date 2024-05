Toidutootja: peame laienema, sest kogu kaup ostetakse ära

Äntu Mõisa omanik Lauri Bobrovski Foto: Visualista

Kesk-Eestis uue lihatööstuse avanud Äntu Mõisa omanik Lauri Bobrovski plaanib juba järgmist investeeringut mahemunade tootmise suurendamiseks ja otsib selle tegemiseks investoreid.

“Munadega on kehvasti, sest meil ei ole neid täna enam väga pakkuda. See on ühest vaatest justkui väga positiivne, teisest vaatest on see negatiivne, sest me soovime pakkuda oma jaekliendile seda, et kaup oleks riiulil, aga tegelikult täna on olukord, kus kaupa tihtipeale ei leia riiulilt,” rääkis Bobrovski Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus arutles ta, mis on tõuganud mahemunade nõudluse olulist kasvu, ja rääkis, kuidas läheb mahekanaliha müük majanduslanguse ajal. Samuti selgitas Bobrovski, miks ta munatootmise laienemiseks investoreid otsib, ja tõi välja, milliste eripäradega tuleks munatootmisesse investeerides arvestada.

Lisaks rääkis Bobrovski, miks ja kuidas ta pankroti äärel Äntu Mõisa üle võttis ning ning miks otsustas lihatööstur ise broilereid kasvatama hakata.

Intervjueeris Aivar Hundimägi.