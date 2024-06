Kaja Kallasele koidab Borrelli koht

Euroopa Liidu 27 liidrit kogunevad täna valima, kes peaks juhtima tema kõige olulisemaid institutsioone – kõige tõenäolisem tulemus on see, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen jätkab oma ametis, kirjutas Bloomberg.

