Huvitav aeg Euroopa poliitikas alles algas

Nii punases pintsakus Ursula von der Leyen kui tema vastas seisev Giorgia Meloni on Euroopa valimiste järel Euroopa mõjukaimad naised. Oma osa taotlevad ka taamale jäävad Kaja Kallas ja Roberta Metsola. Foto: AP/Scanpix

Eurovalimiste armutud järeldused. Lisaks: Iisraeli veelgi sügavam kriis, Demokraadid lõid piiri kinni ja tippkohtumine rahuks Ukrainas.

Paremradikaalid ei teinud Euroopas suurt pööret, kuid nende mõjukus veidi kasvas. Samas näitasid ka nn peavooluparteid, et maha pole neid mõtet kanda. Ometi on paljudel valitsusjuhtidel põhjust peeglisse vaadata.

Saksamaal said valitsevad sotsiaaldemokraadid natsistlikult Alternativ für Deutschlandilt lüüa ning pole ülemäära poliitikavaatlejaid, kes vaidleksid vastu, et liidukantsler Olaf Scholz on tõepoolest dead man walking. Samasugune häving Prantsusmaal pani sealse võimupartei kiirelt liigutama.

Kuid Scholzi rahvuskaaslane Ursula von der Leyen üksnes kasvatas oma mõjukust. Ja demonstreeris üsna usutavalt: temale Euroopas alternatiivi pole.

