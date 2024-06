Uudised

Nädala lood: kõhnunud ja uusi võimalusi otsivad ärid

Foto: Valmar Voolaid

Sellel nädal huvitasid Äripäeva lugejaid enim lood kokku kukkunud ettevõtetest, nende kulude kokkuhoiust ja uutest ärikehadest.

Äripäev käis külas Saaremaa Lihatööstuse omanikul Vjatšelsav Leedol, kes otsib ettevõttele investorit.

Saaremaa Lihatööstuse tehasesse astudes ei kostu sealt ootuspärast tootmisliinide huugamist. Vähesed töötajad ja jõude seisvad masinad ilmestavad karjuvat rahapuudust, mille omanik loodab hiljemalt aasta lõpuks lahendada investori abil.

Kuressaares asuvas tootmises tõtlikul sammul tuuri tegev ettevõtte juht Kristjan Leedo vabandab, et on pakkimispäev. Sellegipoolest jätavad paar viineripakkijat ühes ja mõned grillvorstidega toimetajad teises ruumis 8000ruutmeetrisest hoonest (veidi suurem kui jalgpalliväljak) trööstitu mulje. Seda enam, et kirjade järgi on ettevõttes kokku sadakond töötajat, alles kahe aasta eest oli neid kaks korda rohkem.

See pilt peegeldab olukorda poelettidel, kus tuleb vaeva näha, et Saaremaa Lihatööstuse (SLT) tooteid konkurentide kümnete erinevate liha- ja vorstipakkide vahelt üles leida. Tehas on tõesti alakoormatud, tõdes Kristjan Leedo.

Masinad on Kristjan Leedo ja Saaremaa Lihatööstuse omaniku, tema isa Vjatšeslav Leedo sõnul seisma pandud üsna proosalisel põhjusel: aasta eest saneerimisele läinud ettevõttel on raha nii otsakorral, et suurtööstur ei suuda enam vajalikus koguses toorainet osta. Hiilgeajal kolm-neli korda rohkem tootnud lihatööstus on praegu seisus, kus tarnijad on nõus neile kaupa müüma vaid ettemaksuga.

Ühe viimase päästerõngana otsib Vjatšeslav Leedo investorit, kes oleks ideaalis valmis ettevõttesse pool kuni miljon eurot panema.

“Palun väga, tule siia, pane raha ja saad pool firmat, veerand firmat, kõik ka. Selles suhtes firma on täielikult valmis, paned raha natuke juurde ja maht kasvab nagu pärmi peal, tarbija tahab,” kiitis ta.

Loe lugu pikemalt siit

Tuntud veinivabrik pakib tootmise kokku

Tuntud veinivabrik Nudist teatas, et pakib kokku oma tootmise ja koondab kogu müügimeeskonna.

„See ei ole traagiline, vaid suurepärane hetk – see on meie viimase kahe aasta eesmärk olnud. Oleme nende muutustega väga rahul,“ ütles Peenjoogivabrik Nudisti juhatuse liige Mihkel Männik.

Samas näib, et Peenjoogivabrik Nudist on kulusid alla tõmmanud kõikjal, kus võimalik.

Kui paar aastat tagasi oli Infopanga andmetel Nudistis tööl kuus inimest, siis nüüdseks on alles paar inimest. Jõuludest saadik on Nudist hakkama saanud tootmisjuhi ja müügisekretär-võtmekliendihalduriga. Suvel jääb tööle ainult tootmisjuht. „Natuke nagu päris-päris alguses, kui ka peale tootmisjuhi kedagi pidada ei kannatanud,“ ütles Männik eile laiali saadetud uudiskirjas.

“Oleme aastaid kahjumit saanud, loomulikult ei ole väga valikuid ka – midagi pead leidma, et kuidas see valem töötaks,“ ütles Peenjoogivabrik Nudist kaasasutaja Mihkel Männik. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Alles neli aastat tagasi avas Nudist veinivabriku Tallinnas Telliskivi loomelinnakus. Praegu on üks suuremaid muutuseid just see, et Nudist lõpetas jookide tootmise Telliskivis ja kääritab nüüd veine Jaanihanso tootmises. Samuti ei ole Nudistil enam kontorit. Turundust plaanib Nudist hakata sisse ostma, ka ei ole tööl enam müügimeeskonda. Müüki teeb nüüdsest distribuutor Nordista, kes võttis enda palgale Nudisti senise müügijuhi.

Loe lugu pikemalt siit

Linn peatas mõjuka ärimehe megaarenduse

Tallinna linn algul lõpetas, kuid otsustas ringi ja seejärel peatas suurärimees Margus Linnamäele kuuluva Paljassaare kinnisvaraarenduse detailplaneeringu menetlemise.

Linnamäe ettevõttele Ecobay kuulub Paljassaare poolsaarel kõige priskem maatükk. Enne masu tuli Linnamäe firma lagedale ideega ehitada 48 hektarile uhke piirkond, kuhu mahub pea 250 äri- ja elamuhoonet.

Nüüdseks juba mitu aastat tagasi otsustas Tallinna linn, et Linnamäe krundile mingit kinnisvaraarendust ei tule. Sel aastal võttis linn julguse kokku ja lõpetas 14 aastat kestnud detailplaneeringu menetlemise.

Paljassaare poolsaar. Margus Linnamäele kuulub poolsaarel 48 hektarit magusat maad, kuhu linn ei luba midagi ehitada. Foto: Liis Treimann

Nimelt mõned aastad tagasi leidis linnaplaneerimisamet, et Paljassaare hoiuala peaks laiendama Linnamäe maale ning Ecobay arendusest tuleb loobuda. Põhja-Tallinna jaoks on Linnamäe arendusest olulisem, et säiliks lindude rändekoridor ja kohalike lindude elupaik.

Ecobay läks seepärast linna vastu kohtusse, kuid asjata. Kohus leidis, et kaebus oli ennatlik, sest Paljassaare üldplaneering on alles koostamisel ja Ecobay saab oma vastuväited ja seisukohad esitada üldplaneeringu menetluses, mitte ei pea kohtusse kiirustama.

Loe seda lugu pikemalt siit.

Hiigelvõlas lihapood jätkab tegevust uue ärikeha all

Tuntud lihamüüja Estonian Meat House on suurtes võlgades ja liigub pankroti poole. Selle juht aga üritab tegevust jätkata uue ärikeha all.

Balti jaama turu külastajatele peaks tuttav olema Estonian Meat House'i lihalett, mis on tegutsenud siin uue turuhoone avamisest saadik. Pood reklaamib end gurmee-lihapoena, kus pakutakse steike, isetehtud toorvorste ja muid delikatesse.

Ettevõttel oli ka oma tootmine ning teine kauplus Tartus, lisaks tegeles see hulgimüügiga, sealhulgas Põhjamaadesse. Käive kasvas, lähenedes tipphetkel 2020. aastal 6 miljonile eurole. Viimases aastaaruandes kirjeldas firma suuri plaane - siseneda jaekettidesse ja laiendada tootmist. Need plaanid aga ei täitunud.

Firma hakkas võlgu jääma, esialgu tarnijatele ja seejärel maksuametile. Praeguseks on ettevõttel 170 000eurone maksuvõlg, mis on kogunenud eelmise aasta kevadest. Juhatuse liikme Martin-Jorgen Gahleri sõnul esitas ettevõte aprillis saneerimistaotluse, kuid kohus ei võtnud seda vastu. Selle asemel on firmale määratud ajutine pankrotihaldur.

Loe lugu pikemalt siit

Kodutehnika kauplusekett esitas pankrotiavalduse

Hiljuti mitu kauplust kinni pannud koduelektroonika müüja Expert Eesti OÜ esitas täna Harju maakohtule pankrotiavalduse.

Experti suletud tehnikakauplus Järve keskuses. Foto: Andras Kralla

Ajutise pankrotihalduri Indrek Lepsoo kinnitusel esitas pankrotiavalduse võlgnik ise. Põhjustest ei osanud ta veel rääkida, seega on väljaselgitamisel ettevõtte varad ja kohustused.

Expert Eesti omanikku ja ja juhti Ardo Kraavi pole Äripäeval õnnestunud tabada. Kui paar nädalat tagasi sai teatavaks Tallinna Järve keskuse, Rapla ja Kohtla-Järve kaupluse kinnipanek, ei tahtnud Kraav seda väga kommenteerida.

Siis ütles ta, et pooleli on õiguslik vaidlus. “Võib-olla on kauplused juba kolme päeva pärast lahti, kui tuleb selline otsus,” rääkis ta. “See on praegu konfidentsiaalne.”

Kodulehe andmetel on Expertil e-poe kõrval avatud üks kauplus Viljandi Uku keskuses.