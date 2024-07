Tagasi 04.07.24, 13:52 Narkoäri rööbastel: Elroni rongi sokutati pakk narkootikume Nädala alguses sokutati Elroni Tallinna–Viljandi liinil sõitvasse rongi pakk narkootikumidega. Paki leidnud rongisaatja kutsus kohale politsei.

Politsei soovitab olla ettevaatlik, kui keegi palub ühistranspordiga mõnda pakki ühest kohast teise vedada. Pakid võivad sisaldada narkootikume.

Foto: Raul Mee

Juhtumit kinnitas Viljandi politseijaoskonna menetlusgrupi juht Meelis Lill. Ta rääkis, et esmaspäeval sai politsei teate, et Tallinna–Viljandi rongi on jäetud pakk, mille puhul kahtlustatakse, et see sisaldab narkootikume, ja on rongi jäetud, et keegi saaks selle Viljandis ära võtta.

