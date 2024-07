Tagasi 08.07.24, 17:02 Raadiohommikus: Kristen Michali plaanid peaministrina on välja koorumas Teeme värske kokkuvõte, mida Kristen Michali moodustatav uus valitsus plaanib riigi majanduses ette võtta, ja harutame lahti kõneainet pakkuvad teemad maailmas.

Raadiohommikus räägime, mida plaanib valitsus teha riigi majanduse turgutamiseks.

Foto: Andras Kralla

Kajastame mitut olulist küsimust: kas USA demokraadid suudavad Bidenit veenda presidendivalimistest loobuma? Kuidas tõlgendada Euroopa Liidu eesistuja Ungari presidendi Victor Orbani äkkvisiite Moskvasse ja Pekingisse? Kas Prantsusmaal moodustavad nüüd uue valitsuse kommunistid ja kuidas see võib mõjutada majandust ja aktsiaturge? Millised olid esmaspäeval Venemaa intensiivsete õhurünnakute tagajärjed Kiievis ja mujal Ukrainas?

Uurime investeerimisfestivali peakorraldajalt Jana Palmilt, kuidas sai võimalikuks, et investor Toomase üritusest on saanud suurim väikeinvestorite kokkutulek, millele pole pretsedenti kuskil maailmas.

Kärt ja Kristjan Liivamägi räägivad, miks nad on oma kinnisvarainvesteeringutes pööranud pilgu Eestilt Kanaari saartele ja aktsiatelt võlakirjadele.

Katri Teller räägib, kas finantsvabadus toob õnne õuele või ei pruugi see üldse nii olla.

Hommikut juhivad Igor Rõtov ja Eget Velleste.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussari: jätkusuutlik ja roheline”. Saates on keskseks teemaks võimalused, kuidas end kestlikkuse valdkonnas harida ja mil moel üks haridusasutus end muutuvas maailmas ajakohasena hoiab.

Külas on äriülikooli EBS arendus- ja innovatsioonijuht Andreas Veispak ning kestliku innovatsiooni strateeg Anu Ruul, kellega tuleb juttu sellest, mil moel ülikool ise kestlikkuse põhimõtteid oma igapäevatöös rakendab. Saatejuht on Esme Kassak.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saade purjetab investeerimisfestivali emotsioonide lainel.

Saates räägivad oma muljeid esimest korda investeerimisfestivali külastanud Äripäeva ajakirjanikud Stiine Reintam ja Joonas-Hendrik Mägi. Äripäeva suurürituste juht Jana Palm avab saladuselaeka ning räägib, kuidas sündis juubelinumbrit kandnud investeerimisfestival.

Börsitoimetuse ajakirjanikud võtavad kokku teemad, mis enim festivalilt kõlama jäid ning mis neid ennast kõige enam kõnetasid, lisaks veel selle, milliseid jutte räägiti kuluaarivestlustes.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Saates tuleb juttu sellest, kuidas praegune majanduslik olukord on mõjutanud tarbijate käitumist e‑kauplustes. Selleks oleme saatesse kutsunud SEB Eesti majandusanalüütiku Mihkel Nestori ja DPD Eesti müügi- ja turundusjuhi Janek Kivimurru.

Saates räägitakse ka sellest, kui palju Baltikumi tarbijad erinevad oma ostukäitumistes ning millistes tootekategooriates on näha e‑ostlemise vähenemist ja kuidas e‑poed peaksid ostlejatele silma jääma.

Kivimurd ja Nestor räägivad ka turvaliste maksete olulisusest ja toodete tagastamisest ning jagavad soovitusi e‑kauplejatele.

Saadet juhib Kuldar Kullasepp Maksekeskusest. Saade oli eetris tänavu märtsis.

15.00–16.00 “Töö ja palk”. Juulikuu saates on saatejuht Helen Rootsil külas Happy Workplace’i partner ja tööõnne insener Kaidi Nigulas ning juttu tuleb tööõnnest, täpsemalt sellest, mis meid tööd tegema motiveerib.

Uurime, kui oluline on töö juures palk, kui rahul inimesed üldiselt oma palgaga on ja mis hetkel hakatakse palganumbrit kriitilisema pilguga vaatama. Samuti vaatame üle meie n-ö TOP-motivaatorid, uurime, kas need erinevad põlvkonniti, ja vaatame mitmele neist ka sisse.

