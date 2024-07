Tagasi 08.07.24, 18:17 Sündiv koalitsioon tahab majandust kasvatada Eesti tööstuse kaudu Koalitsioonikõneluste esimesel päeval võtsid läbirääkijad fookusesse majanduse – täpsemalt tööstuspoliitika, mille kaudu hakata Eesti majandust kasvatama.

Koalitsioonikõnelustel arutluse alla tulnud majandusteemadest andsid aru (paremalt) Lauri Läänenemets (SDE), Kristen Michal (RE) ja Margus Tsahkna (E200).

Foto: Liis Treimann

Tulevane peaminister Kristen Michal sõnas, et koalitsioon otsib võimalusi, et panustada tööstuse rajamisse Eestis. Selleks plaanitakse kasutada nii Euroopa Liidu vahendeid kui ka CO 2 raha.

