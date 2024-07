Tagasi 11.07.24, 10:14 NATO abistab Ukrainat 40 miljardiga ja saatis torke Hiinale NATO tippkohtumisel Washingtonis otsustasid liikmesriigid abistada järgneval aastal Ukrainat 40 miljardi eurose abipaketiga. Samuti tehti oluline avaldus Hiina suunal.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja kaitsealliansi ühe suurema panustaja USA president Joe Biden kinnitasid, et Ukraina abistamisega tuleb jätkata.

Foto: Eesti valitsuse kommunikatsioonibüroo

Kohtumisel leppisid riikide esindajad kokku, et 40 miljardi euro suurune abipakett on miinimum. Eestit esindanud peaminister Kaja Kallas märkis, et NATO roll Ukraina toetamisel kasvab: tippkohtumisel otsustati lõpuks võtta NATO juhtimise alla Ukrainale antava sõjalise abi, logistika ja väljaõppe koordineerimine. “See aitab Ukrainale antava abi viia kindlalt struktureeritud alusele,” selgitas Kallas.

